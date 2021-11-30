Угроза «омикрона»: ученые определили 3 главные опасности нового штамма COVID-19

Одной из угроз «омикрона» считается большое количество мутаций, в результате которых он сформировался. В связи с тем повысилась и жизнеспособность вируса, что привело к вытеснению предыдущих штаммов в очаге своего появления. Об этом сообщил директор инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхун.

Также специалисты отметили более быстрое распространение африканского штамма и скорое становление доминирующим видом в популяциях, в которые он попадает. Авторитетный эпидемиолог Чжун Наньшань считает, что именно из-за этого многие страны стараются не допустить распространения «омикрона».

Еще одним опасным свойством обсуждаемого варианта коронавируса стала способность преодолевать сформировавшийся в организме человека иммунитет. Данную тенденцию обнаружил Чжан Вэньхун, когда изучал реакцию стран с высоким уровнем вакцинации на новость о появлении нового штамма. Такими государствами оказались Великобритания и Израиль, они принимали серьезные меры, чтобы не допустить проникновения «омикрона». Однако ограничения оказались не настолько эффективными, как предполагалось, а значит, есть причины для беспокойства.

Между тем делать окончательные выводы рано, отметили китайские медики. На оценку эффективности существующих вакцин против «омикрона», определение его реальной угрозы и возможности стать доминирующим необходимо время. передает «Парламентская газета».