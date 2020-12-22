Учительница потребовала от класса скинуться на дизайнерскую обувь на Рождество
О ситуации рассказала одна из матерей учеников школы, находящейся в округе Колумбия, США. По ее словам, родители собрали по 10 фунтов стерлингов (990 рублей), чтобы учительница могла купить себе что-нибудь хорошее на праздники в качестве подарка. Класс накопил преподавателю 150 фунтов стерлингов (почти 15 тысяч рублей) и спросил, что бы классный руководитель хотела получить на Рождество. Учительница выбрала дизайнерскую обувь.
«Одна из мам очень хорошо дружит с учителем и возглавляет родителей класса. Она спросила учительницу, что ей нужно. Последняя выбрала пару дизайнерских туфель», - объяснила она.
Автор поста, не назвавшая имени, обратилась к пользователям Mumsnet за советом: она не знает, как трактовать действия учителя – «нахально» это или нет. «Меня раздирает то, что я чувствую по этому поводу. С одной стороны, мы всегда скидываемся на подарки учителям. И почему бы не купить любительнице моды то, что она хочет. С другой стороны, я понимаю, почему это так дерзко», - призналась автор.
Многие согласились с тем, что запрос учителя был слишком требовательным и неуместным. «Я преподаю в средней школе, поэтому редко получаю подарки от родителей, но я бы не возражала против дизайнерской обуви, если сейчас это настоящий стандарт», - призналась еще один комментатор.
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!