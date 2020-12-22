Учительница потребовала от класса скинуться на дизайнерскую обувь на Рождество

«Одна из мам очень хорошо дружит с учителем и возглавляет родителей класса. Она спросила учительницу, что ей нужно. Последняя выбрала пару дизайнерских туфель», - объяснила она.

Автор поста, не назвавшая имени, обратилась к пользователям Mumsnet за советом: она не знает, как трактовать действия учителя – «нахально» это или нет. «Меня раздирает то, что я чувствую по этому поводу. С одной стороны, мы всегда скидываемся на подарки учителям. И почему бы не купить любительнице моды то, что она хочет. С другой стороны, я понимаю, почему это так дерзко», - призналась автор.

Многие согласились с тем, что запрос учителя был слишком требовательным и неуместным. «Я преподаю в средней школе, поэтому редко получаю подарки от родителей, но я бы не возражала против дизайнерской обуви, если сейчас это настоящий стандарт», - призналась еще один комментатор.