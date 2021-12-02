Ученые по анализу крови научились предопределять близость смерти человека

Данную разработку осуществили немецкие ученые при помощи эксперимента, в котором участвовали более сорока тысяч человек — их возраст варьировался от 18 до 109 лет. Каждый из представителей контрольной группы сдавал анализ крови, который впоследствии исследовали специалисты.

Для определения использовались данные анализов крови. Ученым удалось выявить 14 биологических маркеров, которые могут оказать влияние на срок жизни представителей контрольной группы. В них вошли состояние иммунитета, уровень глюкозы в крови, жировые отложения, имеющиеся воспаления и многие другие факторы.

Все эти маркеры сопоставили с остальными данными, которые могут повлиять на протяженность человеческой жизни: ИМТ, уровень холестерина, давление, наличие у человека вредных привычек или хронических заболеваний.

После чего немецким ученым удалось определить вероятность приближения смерти участников контрольной группы. Результаты в 83% оказались точными. Известно, что за время проведения эксперимента скончались более пяти тысяч человек — кончину части из них выявили ученые во время исследования.