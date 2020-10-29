Ученые нашли коронавирус у летучих мышей в России

Как пишет РИА Новости, эксперт добавила, что летучие мыши, обитающие на территории РФ, не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы или ежи. Эти животные также могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний.

Сперанская подчеркнула, что людям нужно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания.

Исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей начали в августе 2020 года. Ученые наблюдают за особями, обитающими в разных регионах России. Проект призван помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски. Ожидается, что исследование будет продолжаться около двух лет.