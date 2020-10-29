Ученые нашли коронавирус у летучих мышей в России
Какие именно вирусы обнаружили исследователи, пока не ясно. Этот вопрос сейчас изучается. Кроме того, у летучих мышей при исследовании был найден еще целый ряд вирусов.
«Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно"», — подчеркнула Сперанская.
Как пишет РИА Новости, эксперт добавила, что летучие мыши, обитающие на территории РФ, не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы или ежи. Эти животные также могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний.
Сперанская подчеркнула, что людям нужно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания.
Исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей начали в августе 2020 года. Ученые наблюдают за особями, обитающими в разных регионах России. Проект призван помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски. Ожидается, что исследование будет продолжаться около двух лет.
Фото: pixabay.com
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