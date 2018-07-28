Участница шоу «Холостяк» впервые стала мамой

27-летняя Леся Рябцева, боровшаяся за сердце Ильи Глинникова в шестом сезоне шоу «Холостяк», впервые стала мамой. О радостном событии, произошедшем на Бали, журналистка рассказала в своем Facebook: «Ты подарил мне невероятность и перманентное чувство радости. Ты был со мной все время и в беременность, и в схватках, и в родах. Ты принял сам нашу малышку. Ты стал опорой и защитой и для неё. Я тебе благодарна. Спасибо за поддержку, возможность и реализацию мечты. Я, правда, не думала, что мой каприз пожить какое-то время у океана может стать реальностью. Только благодаря твоей вере в меня и мне, мы оказались здесь, и наша малышка появилась так, как мы этого хотели. Я забываю иногда, а иногда капризничаю и делаю вид, что забываю, но многое в моей жизни только из-за тебя. Спасибо. Вы мои самые важные подарки».