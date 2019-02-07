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Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель родила сына в одиночестве

На роды Алена Рапунцель не пригласила даже маму.

Сегодня в обед, 7 февраля, участница телестройки Алена Савкина (Рапунцель) родила сына. Несмотря на то, что отношения с отцом ребенка Ильей Яббаровым ей сохранить не удалось и они расстались в самом начале беременности, молодая женщина приняла решение стать мамой.

Мальчик весом 4056 граммов и ростом 56 сантиметров родился в одном из столичных роддомов. Алена Рапунцель не пустила на роды никого, даже собственную маму, объяснив это тем, что роды для нее — таинство, которое никто не должен видеть.

Коллеги по шоу горячо поддерживали будущую маму во время беременности, а теперь готовят Алене сюрприз — роскошную выписку из роддома.

На Поляну молодая мама планирует вернуться уже этим летом.

Поздравляем маму и ее близких!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: архивы пресс-служб, instagram

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