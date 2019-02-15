Участница пятого сезона шоу «Холостяк» Хамина Нечаева вышла замуж

26-летняя участница шоу «Холостяк» Хамина Нечаева, боровшаяся за сердце актера Ильи Глинникова, нашла свое счастье за пределами съемочной площадки. 14 февраля, в День всех влюбленных, Хамина вышла замуж за своего возлюбленного по имени Евгений. Свадебное торжество состоялось в Таиланде, на острове Пхукет. Счастливая невеста опубликовала в Instagram нежное фото c церемонии бракосочетания.
Напомним, Хамина Нечаева покинула проект «Холостяк», не дойдя до финала. Также недавно стало известно, что «соперница» Хамины по шоу, Дарья Клюкина, покорившая сердце Егора Крида в последнем сезоне «Холостяка», также выходит замуж. Избранником 25-летней модели стал 39-летний топ-менеджер Владимир Чопов, являющийся заместителем генерального директора телеканала ТНТ.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram