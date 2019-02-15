Участница пятого сезона шоу «Холостяк» Хамина Нечаева вышла замуж

Напомним, Хамина Нечаева покинула проект «Холостяк», не дойдя до финала. Также недавно стало известно, что «соперница» Хамины по шоу, Дарья Клюкина, покорившая сердце Егора Крида в последнем сезоне «Холостяка», также выходит замуж. Избранником 25-летней модели стал 39-летний топ-менеджер Владимир Чопов, являющийся заместителем генерального директора телеканала ТНТ.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram