Участница конкурса «Мисс Америка — 2020» впечатлила жюри экспериментами по химии и стала королевой красоты

Студентка из Вирджинии Камилла Шриер окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. В дальнейшем королева красоты намерена получить ученую степень в области фармацевтики. Именно ее увлечение и профессиональные знания сыграли немалую роль в ее победе: Камилла стала лучшей в конкурсе талантов, показав жюри каталитическое разрушение перекиси водорода.