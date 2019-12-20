Участница конкурса «Мисс Америка — 2020» впечатлила жюри экспериментами по химии и стала королевой красоты
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Фото: Instagram
В США прошел конкурс красоты «Мисс Америка — 2020». Его победителем стала 24-летняя бакалавр по биохимии.
Студентка из Вирджинии Камилла Шриер окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. В дальнейшем королева красоты намерена получить ученую степень в области фармацевтики. Именно ее увлечение и профессиональные знания сыграли немалую роль в ее победе: Камилла стала лучшей в конкурсе талантов, показав жюри каталитическое разрушение перекиси водорода.
Фото: Getty Images
За корону в конкурсе «Мисс Америка — 2020» боролись 50 красавиц. Корону победительнице надевала Нина Франклин, ставшая лучшей в 2019-м.
Весь год Камилла Шриер будет участвовать в проекте по профилактике злоупотребления приема лекарств. Победа в конкурсе принесла ей приз в размере 300 тысяч долларов.
Фото: Instagram, East News, Getty Images
Видео: NBC
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