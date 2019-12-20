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Участница конкурса «Мисс Америка — 2020» впечатлила жюри экспериментами по химии и стала королевой красоты

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Камилла Шриер

Фото: Instagram

Короны добилась девушка из Вирджинии.

В США прошел конкурс красоты «Мисс Америка — 2020». Его победителем стала 24-летняя бакалавр по биохимии.

Студентка из Вирджинии Камилла Шриер окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. В дальнейшем королева красоты намерена получить ученую степень в области фармацевтики. Именно ее увлечение и профессиональные знания сыграли немалую роль в ее победе: Камилла стала лучшей в конкурсе талантов, показав жюри каталитическое разрушение перекиси водорода.

Фото: Getty Images

За корону в конкурсе «Мисс Америка — 2020» боролись 50 красавиц. Корону победительнице надевала Нина Франклин, ставшая лучшей в 2019-м.

EAST NEWS
Getty Images

Весь год Камилла Шриер будет участвовать в проекте по профилактике злоупотребления приема лекарств. Победа в конкурсе принесла ей приз в размере 300 тысяч долларов.

Фото: Instagram, East News, Getty Images

Видео: NBC

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