Участница «Холостяка» Роза Герц попала в больницу после пропажи в Москве

Еще 30 января модель Роза Герц, известная по участию в «Холостяке»-6 с Егором Кридом, пропала сразу после прилета из Дубая в Москву, в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили ее подруги, почему-то только через 2 недели забившие тревогу и даже запустившие в соцсетях хэштег #найдирозу. Как сообщила на своей странице подруга Розы, в самолете девушка записала несколько Stories, рассказав о каком-то человеке, который, вероятно, должен был ее встретить в аэропорту.

Но дома Анастасия Матронина (настоящее имя Герц, — прим. ред.) в тот вечер не появилась и не забрала у друзей свою любимую собачку. Непрочитанными остались и все сообщения, которые подружки ей отправляли. В итоге сегодня, 13 февраля, девушка наконец нашлась — в больнице. По словам одной из подруг Анастасии, другие подробности пока неизвестны. Хотя через некоторое время приятельница удалила пост о госпитализации Матрониной.