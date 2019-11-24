Участница из Польши стала победителем «Детского Евровидения-2019»
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Фото: Thomas Hanses/junioreurovision.tv
Вечером 24 ноября в польском Гливице состоялся финал 17-го конкурса песни «Детского Евровидения-2019». Победителем этого года стала участница из Польши — Виктория Габор. Примечательно, что второй год подряд в «Детском Евровидении» побеждает Польша.
По результатам голосования жюри, первую позицию со 148 баллами занимал участник из Казахстана Ержан Максим, знакомый российским зрителям по скандальному шестому сезону шоу «Голос. Дети». Виктория находилась на втором месте со 112 баллами, а на третьем месте находилась участница из Испании MeLani.
Зрительское голосование внесло коррективы в общую турнирную таблицу. От телезрителей Виктория Габор получила 166 баллов, а Ержан Максим – 79 баллов. Таким образом, у юной певицы из Польши 278 баллов, а у представителя Казахстана – 227 баллов. Испанская участница уверенно осталась на третьем месте с 212 баллами.
Фото: Thomas Hanses/junioreurovision.tv
Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева из России заняли 13 место с 72 баллами.
Автором идеи самой песни «Время для нас» и соавтором слов выступила Татьяна Меженцева. По словам девочки, она хотела рассказать о дружбе, о том, как важно быть вместе и объединять усилия в совершении добрых дел. Особенно в возрождении ресурсов нашей планеты. С актуализацией экологических проблем это как никогда имеет огромное значение.
Фото: Instagram, junioreurovision.tv
Видео: YouTube/Junior Eurovision Song Contest
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