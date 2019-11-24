passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Участница из Польши стала победителем «Детского Евровидения-2019»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Виктория Габор из Польши победила на "Детском Евровидении-2019"

Фото: Thomas Hanses/junioreurovision.tv

24 ноября в Польше прошел финал международного конкурса песни.

Вечером 24 ноября в польском Гливице состоялся финал 17-го конкурса песни «Детского Евровидения-2019». Победителем этого года стала участница из Польши — Виктория Габор. Примечательно, что второй год подряд в «Детском Евровидении» побеждает Польша.

По результатам голосования жюри, первую позицию со 148 баллами занимал участник из Казахстана Ержан Максим, знакомый российским зрителям по скандальному шестому сезону шоу «Голос. Дети». Виктория находилась на втором месте со 112 баллами, а на третьем месте находилась участница из Испании MeLani.

Зрительское голосование внесло коррективы в общую турнирную таблицу. От телезрителей Виктория Габор получила 166 баллов, а Ержан Максим – 79 баллов. Таким образом, у юной певицы из Польши 278 баллов, а у представителя Казахстана – 227 баллов. Испанская участница уверенно осталась на третьем месте с 212 баллами.

Ержан Максим

Фото: Thomas Hanses/junioreurovision.tv

Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева из России заняли 13 место с 72 баллами.

Автором идеи самой песни «Время для нас» и соавтором слов выступила Татьяна Меженцева. По словам девочки, она хотела рассказать о дружбе, о том, как важно быть вместе и объединять усилия в совершении добрых дел. Особенно в возрождении ресурсов нашей планеты. С актуализацией экологических проблем это как никогда имеет огромное значение.

Фото: Instagram, junioreurovision.tv

Видео: YouTube/Junior Eurovision Song Contest

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!