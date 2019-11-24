Участница из Польши стала победителем «Детского Евровидения-2019»

По результатам голосования жюри, первую позицию со 148 баллами занимал участник из Казахстана Ержан Максим, знакомый российским зрителям по скандальному шестому сезону шоу «Голос. Дети». Виктория находилась на втором месте со 112 баллами, а на третьем месте находилась участница из Испании MeLani.

Зрительское голосование внесло коррективы в общую турнирную таблицу. От телезрителей Виктория Габор получила 166 баллов, а Ержан Максим – 79 баллов. Таким образом, у юной певицы из Польши 278 баллов, а у представителя Казахстана – 227 баллов. Испанская участница уверенно осталась на третьем месте с 212 баллами.