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Участие Юлии Самойловой в «Евровидении» снова под угрозой?

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Фото из Instagram Юлии Самойловой
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Ходят слухи, что Юлия Самойлова — участница «Евровидения»-2018 от России — все-таки не поедет в Португалию представлять нашу страну.

В европейских СМИ циркулируют слухи, что российскую певицу Юлию Самойлову могут вновь лишить права представлять свою страну на конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Португалии.

«Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. Но вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире», — заявил координатор музыкального конкурса в Германии Томас Шрайбер в интервью немецкой газете Deutsche Welle.

Напомним, песня Юлии I Won’t Break была высоко оценена международной аудиторией, однако многие раскритиковали клип на эту композицию. А вам он нравится?

Фото: Instagram

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