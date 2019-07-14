У звезды «Сладкой жизни» Марии Шумаковой на съемках украли кольцо за 12 миллионов рублей

30-летняя Мария Шумакова, прославившаяся после сериала «Сладкая жизнь» лишилась кольца за 12 млн рублей, денег, дорогих часов и мобильного. Вор вынес это из вагончика актрисы на съемочной площадке в Санкт-Петербурге.
Фото краденных богатств показал телеграм-канал «Mash на Мойке».
Вор не знал, что вся площадка прослеживается камерами наблюдения и его лицо попало в кадр. Вскоре мужчину задержали в ресторане быстрого питания, там он воспользовался кредитной картой актрисы.
Как сообщает «Фонтанка», задержанным оказался сыном бывшего министра МВД в африканской республике Мали - 26-летний Никита Багайоко. Молодой челочек - учредитель фирмы по отделке квартир. Его уже дважды привлекали к уголовной ответственности за распространение запрещенных веществ.
Украденные вещи вернули актрисе.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, «Mash на Мойке»
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