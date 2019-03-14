У Юлии Началовой начался отек мозга?

Поклонники Юлии Началовой с замиранием сердца следят за новостями из больницы, в которой лежит певица. От прессы и представителей приходит противоречивая информация.
Так, издание Super со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщило, что у звезды начался отек мозга, сопровождающийся двусторонней пневмонией.
Пиар-директор Юлии несколькими часами ранее рапортовала о небольшом улучшении.
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Случайный знак. Кто то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам . Поздравить их с началом учебного года, спасибо за это тысячу раз! И в это время я получаю ( в эту секунду!) новую информацию из больницы о том, что ей чуть чуть лучше!!! На один шажок лучше чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая.
Официальной информации пока нет, и вряд ли она появится в ближайшее время.
Надеемся на лучшее!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram