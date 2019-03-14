У Юлии Началовой начался отек мозга?

Поклонники Юлии Началовой с замиранием сердца следят за новостями из больницы, в которой лежит певица. От прессы и представителей приходит противоречивая информация.

Так, издание Super со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщило, что у звезды начался отек мозга, сопровождающийся двусторонней пневмонией.

Пиар-директор Юлии несколькими часами ранее рапортовала о небольшом улучшении.