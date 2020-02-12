Российские СМИ со ссылкой на журнал «7дней» и источники в столичном агентстве недвижимости сообщают: королева Великобритании решила избавиться от одной из своих квартир. Жилье площадью 250 квадратных метров, расположенное рядом с Храмом Христа Спасителя, выставлено на продажу. Тому, кто пожелает обзавестись недвижимостью «с королевского плеча», придется найти 600 миллионов рублей, если ориентироваться на текущую рыночную стоимость квадратного метра.Помимо выставленной на продажу квартиры в доме номер 10 в Обыденском переулке, монархине принадлежат еще три по тому же адресу. Фото: globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!