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«У них даже родинки почти на одном месте»: в Сети обсуждают русскую копию Меган Маркл

Девушка из Екатеринбурга как две капли воды похожа на жену принца Гарри.

Снимки, которые опубликовал малоизвестный фотограф Владислав Бурнашев на днях, взорвали Сеть. «Снимал опрос на улицах Екатеринбурга. И уже при монтаже обнаружил, что одна из опрошенных похожа на Меган Маркл, супругу принца Гарри, бывшую американскую актрису и фотомодель. Как считаете, есть сходство?», — написал он.

«Очень похожа! Сколько похожих видела, но тут прям копия», «Вообще одно лицо)). Антураж только другой», «Я подумала это Меган», «У них даже родинки почти на одном месте. У меган над губой, а у девушки под», «Я думаю это родные сёстры. Они были разлучены в детстве. Одну удочерили в семью в Америке. а другую в России», «Если еще головной убор снять и тип одежды подобрать близкий к Меган, укладку то я думаю можно без проблем спутать. Форма носа, пухлость губ те же. Цвет кожи тот же», «Сходство - зеркальное! Этой, девушке, необходимо сменить - стиль, макияж и можно в ЛОНДОН...к мадам ТЮССО», «Герцогиня решила спрятаться в Екб», — обсуждают фолловеры.

С легкой руки кого-то из комментаторов девушку прозвали «уральская Меган». К сожалению, ее имя фотограф не спросил и теперь пытается разыскать екатеринбурженку.

А как считаете вы, похожа?

Фото: instagram, globallookpress

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