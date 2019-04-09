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«У нас все хорошо»: 35-летняя Саша Савельева призналась, что родила сына, и показала первое фото с ним

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кирилл Сафронов и Саша Савельева

Фото: Instagram Саши Савельевой
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Муж был рядом с Сашей Савельевой во время родов.

Около двух недель назад российские СМИ сообщили, что 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Ни сама певица, ни ее супруг Кирилл Сафронов не стали комментировать это событие, однако в блоге актера появилось сообщение, намекающее на уважение чужих границ.

Сегодня молодая мама призналась: она родила сына.

«Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно — счастье безмерное! Спасибо всем кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание! Спасибо тебе, мир! Наш замечательный сын появился в ПМЦ "Мать и дитя", очень рада, что именно здесь! Задолго перед родами попросила знак свыше, — "пусть мне повезет с врачом, пусть сама судьба решит, кто будет со мной в этот самый важный и ответственный момент"... Благодарю всех врачей, акушеров, мед сестер, всех, кто помогал и создавал невероятно комфортные условия. А знаете, кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку не отпуская и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю»,— написала Саша в блоге.

Подписчики поздравляют молодую семью с первенцем. Они давно догадывались, что их любимица станет мамой, хотя она тщательно скрывала свое положение.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям и пожеланиям здоровья маме и малышу.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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