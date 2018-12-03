«У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual»: Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказали о тайном торжестве

Не так давно поклонники с удивлением обнаружили, что Регина Тодоренко и Влад Топалов решили не ждать появления на свет малыша и официально оформили свои отношения в ЗАГСе. Свадьба была скромной и милой — основное торжество пара планирует провести в следующем году. Кстати, ребята решили совместить сразу три праздника: день рождения Влада, день рождения папы Регины и собственную свадьбу.

«День был сумасшедший, но веселый. Накануне приехали родители. Заранее обсудили детали с регистратором брака. У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual. Все-таки живот у Регины большой, и уже не так просто передвигаться. Главный вопрос — удобство», — заявил Топалов в интервью журналу StarHit.