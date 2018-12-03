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«У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual»: Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказали о тайном торжестве

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Серый слайд, который
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Влад Топалов и Регина Тодоренко

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28-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов подтвердили, что действительно поженились еще до рождения первенца и не стали делать пышную свадьбу. Другие подробности они также раскрыли в интервью одному из российских СМИ.

Не так давно поклонники с удивлением обнаружили, что Регина Тодоренко и Влад Топалов решили не ждать появления на свет малыша и официально оформили свои отношения в ЗАГСе. Свадьба была скромной и милой — основное торжество пара планирует провести в следующем году. Кстати, ребята решили совместить сразу три праздника: день рождения Влада, день рождения папы Регины и собственную свадьбу.

«День был сумасшедший, но веселый. Накануне приехали родители. Заранее обсудили детали с регистратором брака. У нас была свадьба в белоджинсовом стиле casual. Все-таки живот у Регины большой, и уже не так просто передвигаться. Главный вопрос — удобство», — заявил Топалов в интервью журналу StarHit.

«Все прошло душевно, как будто на уютном квартирнике. Исполняли песни под гитару: инструмент, кстати, подарили моему папе на юбилей», — добавила Тодоренко. Девушка призналась, что собирается организовать пышную свадьбу, когда сбросит вес после родов, и мечтает о торжестве в Европе. «Обычно все хотят, а в итоге заказывают банкетный зал в Москве и там гуляют», — шутливо осадил возлюбленную Влад.

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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