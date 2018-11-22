«У меня не получилось, но жизнь не заканчивается»: Эвелина Бледанс рассказала о потере ребенка

Несколько месяцев назад Эвелина Бледанс призналась, что мечтает стать мамой в третий раз, даже учитывая, что у нее сейчас нет возлюбленного. Телеведущая сделала ЭКО в эфире шоу Андрея Малахова, а позже дала понять, что попытка зачать малыша стала успешной. Тем не менее недавно Бледанс намекнула подписчикам, что потеряла ребенка, а на днях окончательно подтвердила эту информацию.

«Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросы про беременность. У меня не получилось иметь девочку», — призналась Эвелина в коротком видеоролике. Записывая его, звезда не позволила себе расчувствоваться.