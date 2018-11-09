«У меня аутоиммунное»: Елена Темникова рассказала о борьбе за свое здоровье

В последие дни на различных сайтах, телеграмм каналах и пабликах можно наткнуться на обсуждение здоровья 33-летней Елены Темниковой. Поводом стали серьезные проблемы с кожей, которые артистке не всегда удавалось скрыть, из-за них пошли слухи о том, что она употребляет запрещенные препараты. Одна из статей стала последней каплей в чаше терпения певицы и она рассказала, что происходит с ней на самом деле.

«У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Ее можно пережить и побороть», — объяснила звезда у себя в блоге.

«Я осознанно игнорировала это и не высказалась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но сегодня после звонка плачущей мамы меня взорвало. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно — есть все в сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи (в Москве и в Швейцарии). Но сильно за меня не переживайте, все будет хорошо. Обещаю. <...> Не пугайтесь, все будет хорошо. У меня прекрасный прогресс и улучшения. Я настроилась на то, что новый 2019 года я встречу уже достаточно здоровой», — успокоила она поклонников.