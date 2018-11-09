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«У меня аутоиммунное»: Елена Темникова рассказала о борьбе за свое здоровье

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елены Темниковой

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Популярная певица Лена Темникова подает в суд на журналистов.

В последие дни на различных сайтах, телеграмм каналах и пабликах можно наткнуться на обсуждение здоровья 33-летней Елены Темниковой. Поводом стали серьезные проблемы с кожей, которые артистке не всегда удавалось скрыть, из-за них пошли слухи о том, что она употребляет запрещенные препараты. Одна из статей стала последней каплей в чаше терпения певицы и она рассказала, что происходит с ней на самом деле.

«У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Ее можно пережить и побороть», — объяснила звезда у себя в блоге.

«Я осознанно игнорировала это и не высказалась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но сегодня после звонка плачущей мамы меня взорвало. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно — есть все в сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи (в Москве и в Швейцарии). Но сильно за меня не переживайте, все будет хорошо. Обещаю. <...> Не пугайтесь, все будет хорошо. У меня прекрасный прогресс и улучшения. Я настроилась на то, что новый 2019 года я встречу уже достаточно здоровой», — успокоила она поклонников.

На издание, которое сообщило о пагубной привычке молодой мамы, она планирует подать в суд.

«Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла. Уж кого-кого, но меня, маму и человека за ЗОЖ притянуть к этому заголовку — просто смешно. Я даже алкоголя противник. <...> Во-первых: как вам не стыдно врать? А во-вторых: без обид, далее вами уже будет заниматься моя команда адвокатов. Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету. Мы живем в правовом государстве — глупо прикрываться сноской "опубликовано пользователем сайта". В то время, когда доктора боятся за мое здоровье, а мама ходит ежедневно по церквям… стоит ли обращать внимание на все это? Я не знаю. Честно. Но все это просто за гранью человечности. Стоят ли слезы родной матери этой лжи? Люди...», — написала Лена.

Желаем певице скорейшей победы над заболеванием!

Фото и видео: instagram

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