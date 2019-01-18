«У каждого должно быть чуть-чуть безумия»: Арбенина госпитализирована во Франции из-за травмы

Накануне вечером Диана Арбенина получила травму, катаясь на лыжах во французских Альпах. Певица была тут же госпитализирована в ближайшую больницу, и все обошлось — сейчас Диане нужен только отдых и восстановление. Об этом звезда сообщила поклонникам в коротком видео, которое через несколько часов удалила из Instagram.

«Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах, — рассказала в этом ролике Арбенина. — Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция — хорошая страна, недаром я ее люблю. Французские врачи — это, конечно, сила, силище. Берегите себя!».