У Анастасии Волочковой списали все деньги со счетов «Сбербанка»

«Люди добрые, ну что же это происходит?! Сегодня с утра началось... Сегодня с утра мне пришли смс от Сбербанка о списании всех денег с моей карты! Я стала выяснять причину.. Телефоны судебных приставов молчат, суды не работают, добиться понимания ни от кого невозможно. На сайте суда по делу нет никаких разьяснений. Одно удалось выяснить, что деньги списаны в пользу некоего фитнес клуба, о существовании которого я до сегодняшнего дня и не подозревала», — пожаловалась Анастасия Волочкова в блоге.

«Как такое может быть?! Некий клуб, подавший иск, находится в Питере. Я прописана в центре Москвы. А рассматривал псевдо дело суд Красногорского района! Как?! Это же незаконно! Я пойду до конца отстаивать Правду», — сообщила она.

Красногорский суд, участок номер 100, куда балерина приехала для выяснения обстоятельств, закрыт на карантин. Возмущенная тем, что ее даже не предупредили о грядущем списании, звезда передала документы адвокату.

«Судопроизводство 2017 года, постановление 17 года и списание через 3 года! Если так поступают с известным человеком, найти которого не составит труда, то боюсь представить, что вообще творят эти судьи с людьми, не являющимися публичными», — рассуждает Анастасия.