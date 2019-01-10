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У Алексея Серебрякова родилась первая внучка

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я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Серебряков

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54-летний актер стал дедушкой.

В семье звезды «Левиафана» Алексея Серебрякова произошло радостное событие: его падчерица Дарья родила первенца — дочку, чье имя пока не называется. Кроха появилась на свет еще в конце октября, но об этом стало известно лишь сейчас.

«Даша рожала в клинике Mount Sinai в Лос-Анджелесе, в США. Хоть и далековато от дома в Канаде, но на выписку приехала вся семья», — цитирует источника, близкого к девушке, журнал StarHit. Он же рассказал, что Алексей Валерьевич очень рад впервые стать дедушкой и постоянно интересуется, как внучка себя чувствует, просит прислать новые фото.

Напомним, Алексей Серебряков долгие годы воспитывал дочь своей супруги Марии от первого брака как родную. У пары есть также приемные сыновья-подростки Степан и Даниил. Родные актера давно живут в Канаде — несколько лет назад мужчина официально туда эмигрировал. Однако время от времени Серебряков возвращается в Россию, поскольку остается очень востребованным артистом отечественного кинематографа.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anton Belitsky, Juliya Khanina, Gennadii Usoev, Dmitriy Purtov / Global Look Press, Starface

Видео: Youtube.com / iVideos

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