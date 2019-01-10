У Алексея Серебрякова родилась первая внучка

В семье звезды «Левиафана» Алексея Серебрякова произошло радостное событие: его падчерица Дарья родила первенца — дочку, чье имя пока не называется. Кроха появилась на свет еще в конце октября, но об этом стало известно лишь сейчас.

«Даша рожала в клинике Mount Sinai в Лос-Анджелесе, в США. Хоть и далековато от дома в Канаде, но на выписку приехала вся семья», — цитирует источника, близкого к девушке, журнал StarHit. Он же рассказал, что Алексей Валерьевич очень рад впервые стать дедушкой и постоянно интересуется, как внучка себя чувствует, просит прислать новые фото.