У 73-летнего актера из сериала «Воронины» диагностирован рак

Недавно в Рунете появилась информация о том, что звезда сериала «Воронины» Борис Клюев болен раком. Оказалось, что это правда: вчера вечером корреспонденты телеканала НТВ дозвонились до коллеги актера по Малому театру Владимира Бейлиса, и он подтвердил диагноз Бориса Владимировича.
«Пока он играет. Я с ним говорил, было трудновато. Но сейчас уже лучше», — заявил Бейлис.
Сейчас Борис Клюев продолжает работать, несмотря на страшную болезнь: он снимается в кино, задействован сразу в четырех спектаклях и преподает актерское мастерство в театральном вузе. Родные и близкие артиста пока никак не комментируют новости о его недуге.
Фото: Anatoly Lomokhov, Ekaterina Tsvetkova, Vasilii Smirnov / Global Look Press, Kinopoisk.ru