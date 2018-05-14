У 73-летнего актера из сериала «Воронины» диагностирован рак

Недавно в Рунете появилась информация о том, что звезда сериала «Воронины» Борис Клюев болен раком. Оказалось, что это правда: вчера вечером корреспонденты телеканала НТВ дозвонились до коллеги актера по Малому театру Владимира Бейлиса, и он подтвердил диагноз Бориса Владимировича.

«Пока он играет. Я с ним говорил, было трудновато. Но сейчас уже лучше», — заявил Бейлис.