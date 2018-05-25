У 69-летнего Валерия Леонтьева случился приступ перед концертом

Поклонники Валерия Леонтьева всерьез обеспокоены здоровьем своего любимца. Его концерт в Туле, который должен был состояться в Городском концертном зале, был отменен из-за внезапных проблем со здоровьем. Музыканту вызвали скорую помощь. Поклонникам, так и не увидевшим выступление музыканта, объявили о переносе концерта на сентябрь.

«Поднялось давление, и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку», — цитирует Super слова представителя музыканта.

Вскоре Валерий и сам поспешил успокоить фанатов: