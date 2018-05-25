У 69-летнего Валерия Леонтьева случился приступ перед концертом

Поклонники Валерия Леонтьева всерьез обеспокоены здоровьем своего любимца. Его концерт в Туле, который должен был состояться в Городском концертном зале, был отменен из-за внезапных проблем со здоровьем. Музыканту вызвали скорую помощь. Поклонникам, так и не увидевшим выступление музыканта, объявили о переносе концерта на сентябрь.
«Поднялось давление, и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку», — цитирует Super слова представителя музыканта.
Вскоре Валерий и сам поспешил успокоить фанатов:
Ранее он сообщал об отмене концертов в Прибалтике:
Дорогие друзья! Как это не печально, но мы не увидимся с вами в ближайшие дни в Прибалтике на анонсированных ранее концертах. Причина этого, увы, банальна – непрофессионализм местного организатора. Человек, взявшийся за организацию гастрольного тура, не справился со своими обязательствами и не подготовил площадки по звуку и другому необходимому оборудованию. Выступать же без гарантии должного качества концерта мы не можем. Приносим вам за него свои искренние извинения. К сожалению, мы не имеем права сами организовывать выступления в странах Евросоюза, с этим ничего не поделаешь. А как, впрочем, впервые, показала наша практика, даже в странах ЕС прокатчики не всегда оказываются добросовестными. Но мы искренне надеемся, что нормы европейского права в странах Прибалтики действуют в полном объёме, и вы без проблем получите назад деньги от организаторов за приобретённые билеты. Но есть и хорошие новости! Все, кому не терпится встретиться с нами вопреки обстоятельствам, смогут сделать это с 24 октября по 4 ноября в Германии во время большого гастрольного тура, который устраивает проверенная многолетним сотрудничеством компания @bilet.kartina.tv Kartina TV. Ждём всех соскучившихся в Гамбурге, Ганновере, Дрездене, Мюльхайме-на-Руре, Оффенбахе, Лайнфельден-Эхтердингене, Берлине. С любовью, всегда ваши: Валерий Леонтьев, группа «Эхо», балет «Опасные связи». #валерийлеонтьев #леонтьев #прибалтика #гастроли #рига #вильнюс #таллин #riga #vilnius #tallinn #эхо #опасныесвязи #leontiev #valeryleontiev
Желаем здоровья любимому артисту!
Фото: AnatolyLomokhov/globallookpress