Тысячи женщин собрались на первой конференции #MeToo в Исландии

В эти дни в столице Исландии проходит первая международная конференция #MeToo. Мероприятие, которое проходит в течении трех дней уже посетили тысячи женщин. Инициатором стала премьер-министр Исландии, которая выразила надежду, что мероприятие внесет вклад в борьбе с насилием против женщин.

В числе участников и спикеров — женщины с инвалидностью, женщины-мигранты, младший медицинский персонал — те, чьи жалобы не звучали достаточно громко до тех пор, пока движение #MeToo не придало им уверенности.

Впервые хештег, под которым женщины начали открыто рассказывать свои истории, появился в октябре 2017 года, пишет Guardian.