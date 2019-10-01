Тысячи гостей и молодожены 16-ти национальностей: свадьба в Дагестане вошла в Книгу рекордов Гиннеса

В этот день под венец пошли 30 пар шестнадцати дагестанских национальностей. А на празднике присутствовали 10 тысяч гостей.

Самыми молодыми женихом и невестой стали 19-летние Камила Гезалова и Айдынбек Айдынбеков. А среди гостей были супруги, отметившие 60-летие совместной жизни.

Автором идеи проведения такого масштабного праздника стал глава Дербента Хизри Абакаров.