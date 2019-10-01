Тысячи гостей и молодожены 16-ти национальностей: свадьба в Дагестане вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Свадьба, прошедшая в Дагестане, побила два мировых рекорда по количеству гостей и национальностей женихов и невест.
В этот день под венец пошли 30 пар шестнадцати дагестанских национальностей. А на празднике присутствовали 10 тысяч гостей.
Самыми молодыми женихом и невестой стали 19-летние Камила Гезалова и Айдынбек Айдынбеков. А среди гостей были супруги, отметившие 60-летие совместной жизни.
Автором идеи проведения такого масштабного праздника стал глава Дербента Хизри Абакаров.
Фото: derbent.ru
Видео: Новости Дагестан
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