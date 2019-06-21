Тысячи долларов от НХЛ: стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина

Размер ежемесячной пенсии форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет составлять 136 тысяч долларов – более 800 тысяч рублей. Их до достижения хоккеистом возраста 62 лет будет выплачивать НХЛ. В Национальной хоккейной лиге россиянин играет с 2004 года.
Размер пенсии рассчитывают, отталкиваясь от количества проведенных в регулярном чемпионате матчей. Максимальная выплата за игру в 820 матчах достигает 220 тысяч долларов (почти 14 млн рублей).
Пенсионные выплаты в НХЛ меньше, чем в Национальной баскетбольной лиге, но больше, чем в футбольной.
В прошлом сезоне Овечкин впервые завоевал Кубок Стэнли. В мае 2019 года Александр попал в список номинантов на звание обладателя самой красивой улыбки.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, East News, Getty Images
Видео: youtube.com/ Россия 24
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