logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Тысячи долларов от НХЛ: стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Александр Овечкин

Фото: Getty Images
Финансовую помощь от Национальной хоккейной лиги он будет получать до 62 лет.

Размер ежемесячной пенсии форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет составлять 136 тысяч долларов – более 800 тысяч рублей. Их до достижения хоккеистом возраста 62 лет будет выплачивать НХЛ. В Национальной хоккейной лиге россиянин играет с 2004 года.

Размер пенсии рассчитывают, отталкиваясь от количества проведенных в регулярном чемпионате матчей. Максимальная выплата за игру в 820 матчах достигает 220 тысяч долларов (почти 14 млн рублей).

Александр Овечкин с кубком Стэнли

Пенсионные выплаты в НХЛ меньше, чем в Национальной баскетбольной лиге, но больше, чем в футбольной.

В прошлом сезоне Овечкин впервые завоевал Кубок Стэнли. В мае 2019 года Александр попал в список номинантов на звание обладателя самой красивой улыбки.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, East News, Getty Images

Видео: youtube.com/ Россия 24

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...