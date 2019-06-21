Тысячи долларов от НХЛ: стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина

Размер ежемесячной пенсии форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет составлять 136 тысяч долларов – более 800 тысяч рублей. Их до достижения хоккеистом возраста 62 лет будет выплачивать НХЛ. В Национальной хоккейной лиге россиянин играет с 2004 года.

Размер пенсии рассчитывают, отталкиваясь от количества проведенных в регулярном чемпионате матчей. Максимальная выплата за игру в 820 матчах достигает 220 тысяч долларов (почти 14 млн рублей).