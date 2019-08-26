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Три «старожила» и один дебютант: названы имена наставников 8-го сезона шоу «Голос»

В новом сезоне музыкального суперпроекта «Голос» кресла наставников займут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин.

Совсем скоро на Первом канале стартует новый сезон шоу «Голос». Пресс-служба назвала имена наставников, которым предстоит заняться конкурсантами.

«По традиции, мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа. Константин Шотаевич филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров – это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина – безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в «Голосе», у него свой взгляд на музыку и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания», — прокомментировал продюсер «Голоса» Юрий Аксюта.

Ведущий – Дмитрий Нагиев.

На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, на закрытые кастинги приемная комиссия пригласила 700 самых ярких исполнителей и только 120 человек были допущены к участию в «слепых прослушиваниях». Съемки нового сезона проекта «Голос» стартуют 27 августа, а эфирная премьера запланирована на осень.

На сцену «Голоса» в новом сезоне поднимутся вокалисты из Абакана, Архангельска, Астаны, Ашдода, Балашихи, Бендер, Бишкека, Бобруйска, Брянска, Владимира, Викторополя Белгородской обл., Воронежа, Гая, Екатеринбурга, Запорожья, Казани, Кемерово, Киева, Красноярска, Минска, Молодечно, Москвы, Нижневартовска, пгт Нижний Куранах из Якутия, Новороссийска, Новосибирска, Одинцово, Омска, Орла, Охотска Хабаровского края, Перми, Пскова, Пушкино, Ростова-на-Дону, Рубцовска, Санкт-Петербурга, Саратова, Саянска, Сергиева Посада, Софии, Сочи, Степанавана, Сургута, Сыктывкара, Таганрога, Таллина, Ташкента, Твери, Тегерана, Тирасполя, Томска, Тюмени, Уфы, г.Усть-Катав Челябинской обл., Челябинска, Читы, Энгельса, Эйндховена и Ярославля.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: globallookpress, пресс-служба

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