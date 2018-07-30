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Три москвички признались в убийстве тирана-отца

Дочери отомстили за жестокость по отношению к ним.

В этот понедельник, 30 июля, в одном из московских судов слушается дело о заключении под стражу трех девушек 17, 18 и 19 лет, которых обвиняют в убийстве 57-летнего Михаила Х. Девушки сами вызвали полицию несколько дней назад и признались в преступлении.

Стражи порядка, выехавшие 27 июля по вызову на Алтуфьевское шоссе, обнаружили в межквартирном холле подъезда жилого дома тело мужчины, испещренное колото-резаными ранами в области шеи и груди, передает РИА Новости. Девушки не стали отрицать вину, указав в качестве причины нападения «личные неприязненные отношения ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий». В семье был еще ребенок, 20-летний брат, он жил отдельно уже несколько лет.

Соседи рассказали представителям прессы, что Михаил воспитывал детей один, так как жена ушла от него несколько лет назад. Девушкам он разрешал выходить только в магазин и в школу. Официально мужчина не работал, однако семью обеспечивал, также устраивал громкие ссоры во дворе с применением оружия, из-за чего знакомые подозревали его в связях с преступными элементами. «Очень жестокий был, вот и дочек своих все время задирал, ругался с ними», — цитируют СМИ.

Подруги девушек предполагают, что на протяжении четырех лет сестры могли подвергаться сексуальному насилию. Дочерей убитого характеризуют как скромных и общительных девушек. «Тихие девочки, которые никогда не вступали в полемику, ни с кем не ссорились, у них не было никаких проблем. <...> Скандалы с отцом весь двор слышал. Из окон доносилась брань и ругань. <...> На улице он доставал пистолет периодически и всем угрожал, что говорит о психической неуравновешенности человека», — рассказала соседка корреспонденту РЕН-ТВ.

Фото: globallookpress

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