Тренер олимпийской чемпионки Ольги Корбут о ее обвинениях в изнасиловании: «Старался сделать ее гениальной»

Накануне гостьей ток-шоу «Пусть говорят» стала четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут. Женщина призналась в том, что тренер Ренальд Кныш ее изнасиловал, когда она готовилась выступить на Олимпийских играх.

«Я не знаю как в жены, но то что плохое происходило — это было. Это было — как это по-русски сказать? По-английски это molest. Домогательства? Ну и в конечном итоге перед олимпийским турниром он меня просто изнасиловал. <...> Когда он поехал в первый раз в Америку, я не знаю как, но он меня позвал в номер, это он он знает, вспомнит. После этого он перестал ездить, потому что его просто засекли там телохранители. Сказали нам. Это было в Америке. И все, после этого он перестал ездить со мной, и практически от меня отказался. Потому что не то что стыдно ему было, а он думал, что американцы что-то начнут говорить. Этого не произошло конечно. Но это правда. И пусть он говорит все что угодно, но он врет, он просто врет. После меня девочку он начал готовить к тому же самому. И девочка рассказала родителям. И его хотели посадить в тюрьму. И еще тогда я не говорила, что он меня изнасиловал. Но когда я увидела, как это больно на протяжении всей жизни, ведь рана эта не затягивается, поверьте мне. <...> Я живу с этим, это очень тяжело. Конечно, я скрывала это, потому что это было стыдно», — сообщила Ольга.

Студия связалась с мужчиной по видеосвязи, чтобы получить его комментарий.