Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Тренер олимпийской чемпионки Ольги Корбут о ее обвинениях в изнасиловании: «Старался сделать ее гениальной»

1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
86-летний Ренальд Кныш прокомментировал слова своей ученицы.

Накануне гостьей ток-шоу «Пусть говорят» стала четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут. Женщина призналась в том, что тренер Ренальд Кныш ее изнасиловал, когда она готовилась выступить на Олимпийских играх.

«Я не знаю как в жены, но то что плохое происходило — это было. Это было — как это по-русски сказать? По-английски это molest. Домогательства? Ну и в конечном итоге перед олимпийским турниром он меня просто изнасиловал. <...> Когда он поехал в первый раз в Америку, я не знаю как, но он меня позвал в номер, это он он знает, вспомнит. После этого он перестал ездить, потому что его просто засекли там телохранители. Сказали нам. Это было в Америке. И все, после этого он перестал ездить со мной, и практически от меня отказался. Потому что не то что стыдно ему было, а он думал, что американцы что-то начнут говорить. Этого не произошло конечно. Но это правда. И пусть он говорит все что угодно, но он врет, он просто врет. После меня девочку он начал готовить к тому же самому. И девочка рассказала родителям. И его хотели посадить в тюрьму. И еще тогда я не говорила, что он меня изнасиловал. Но когда я увидела, как это больно на протяжении всей жизни, ведь рана эта не затягивается, поверьте мне. <...> Я живу с этим, это очень тяжело. Конечно, я скрывала это, потому что это было стыдно», — сообщила Ольга.

Студия связалась с мужчиной по видеосвязи, чтобы получить его комментарий.

Кныш объяснил, что демонстрировал свою любовь к подопечным для того, чтобы они показывали лучшие результаты. «Я тренировал себя в том, чтобы ей казалось, что я ее люблю. Но она столько глупостей делала, что любить ее было невозможно. Я показывал ей, что она очень хорошая, красивая, умная, талантливая. Это для того, чтобы вдохновлять ее, чтобы она тренировалась, потому что знал: человек в состоянии вдохновения становится гениальным. Вот я и старался сделать ее гениальной», — пояснил бывший тренер.

Факт изнасилования он отрицает.

Фото: кадры из эфира

Гороскоп