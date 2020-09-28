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Врачи спасли 3-летнего ребенка, проглотившего 21 магнит

Врачи Московской областной больницы имени В. Н. Розанова в подмосковном Пушкино спасли трехлетнего мальчика, проглотившего 21 магнит, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ребенка доставили в больницу с болью в животе, высокой температурой, а также признаками кишечной непроходимости. Сделав рентген, медики узнали, что причиной плохого самочувствия является металлический предмет в кишечнике, похожий на заколку «невидимку» или зажим для галстука. Так как состояние ребенка быстро ухудшалось, пришлось срочно делать операцию.

Хирурги обнаружили гной в животе, а также слипание кишечника в нескольких местах. Из организма ребенка удалили 21 магнит.

«Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки», - уточнил заведующий детским хирургическим отделением Алексей Громов.

Как объяснил специалист, во время проглатывания двух и более магнитов с короткими временными промежутками жизни ребенка может угрожать серьезная опасность. Он посоветовал взрослым внимательнее следить за детьми, а также выбирать игрушки, подходящие возрасту ребенка.

Операция прошла благополучно. На данный момент малыш идет на поправку, его выписали из больницы.

Фото: pixabay.com

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