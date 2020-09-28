Врачи спасли 3-летнего ребенка, проглотившего 21 магнит

Ребенка доставили в больницу с болью в животе, высокой температурой, а также признаками кишечной непроходимости. Сделав рентген, медики узнали, что причиной плохого самочувствия является металлический предмет в кишечнике, похожий на заколку «невидимку» или зажим для галстука. Так как состояние ребенка быстро ухудшалось, пришлось срочно делать операцию.

Хирурги обнаружили гной в животе, а также слипание кишечника в нескольких местах. Из организма ребенка удалили 21 магнит.