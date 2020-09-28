Врачи спасли 3-летнего ребенка, проглотившего 21 магнит
Ребенка доставили в больницу с болью в животе, высокой температурой, а также признаками кишечной непроходимости. Сделав рентген, медики узнали, что причиной плохого самочувствия является металлический предмет в кишечнике, похожий на заколку «невидимку» или зажим для галстука. Так как состояние ребенка быстро ухудшалось, пришлось срочно делать операцию.
Хирурги обнаружили гной в животе, а также слипание кишечника в нескольких местах. Из организма ребенка удалили 21 магнит.
«Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки», - уточнил заведующий детским хирургическим отделением Алексей Громов.
Как объяснил специалист, во время проглатывания двух и более магнитов с короткими временными промежутками жизни ребенка может угрожать серьезная опасность. Он посоветовал взрослым внимательнее следить за детьми, а также выбирать игрушки, подходящие возрасту ребенка.
Операция прошла благополучно. На данный момент малыш идет на поправку, его выписали из больницы.
Фото: pixabay.com
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