Травма Димаша и похищение участницы: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

Четвертый выпуск «Холостяка» начался с испытания для мужчин на родео. Перед холостяками стоял муляжный бык, которого каждый из них должен был оседлать. За победу в соревновании они могли получить право пригласить девушку на свидание. Однако не успел начаться конкурс, как Димаш получил травму плеча и поставил проект под угрозу срыва. Несмотря на это, холостяк принял решение продолжить борьбу за внимание девушек, а Александр, в свою очередь, поступил мужественно и предложил выступать первым. Девушки отметили, насколько сексуально и комфортно чувствовал себя на быке Александр. Димаш же проявил стойкость и храбрость и держался очень достойно: несмотря на травму, продолжил борьбу за свидание с девушкой. Победу одержал Александр. Многие девушки в очередной раз поменяли свое мнение насчет холостяка и встречали его овациями. Холостяк выиграл свидание и пригласил на него 27-летнюю модель Яну Сапету.

Димаш не тратил время зря и решил устроить девушкам вечеринку: он, конечно, был без пиццы, но зато с другой вкусной едой и напитками. Девушки отметили, что общая встреча с Александром была куда веселее и интереснее, чем с Димашом, поэтому у многих фавориты поменялись в очередной раз. Арина Перевертень не стала менять мнение о мужчине и даже сравнила его с Чаком Бассом из сериала «Сплетница»: «Всегда интеллигентный, в костюмчике». А вот 31-летней Лизе из Америки эти манеры не понравились, хотя Димаш и пригласил ее на разговор. Мужчина отметил, что ему очень комфортно общаться с девушкой, потому что она единственная хорошо знает английский, но искры пока не почувствовал.