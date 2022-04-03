Травма Димаша и похищение участницы: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»
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Фото: Архив пресс-службы Passion.ru
Четвертый выпуск «Холостяка» начался с испытания для мужчин на родео. Перед холостяками стоял муляжный бык, которого каждый из них должен был оседлать. За победу в соревновании они могли получить право пригласить девушку на свидание. Однако не успел начаться конкурс, как Димаш получил травму плеча и поставил проект под угрозу срыва. Несмотря на это, холостяк принял решение продолжить борьбу за внимание девушек, а Александр, в свою очередь, поступил мужественно и предложил выступать первым. Девушки отметили, насколько сексуально и комфортно чувствовал себя на быке Александр. Димаш же проявил стойкость и храбрость и держался очень достойно: несмотря на травму, продолжил борьбу за свидание с девушкой. Победу одержал Александр. Многие девушки в очередной раз поменяли свое мнение насчет холостяка и встречали его овациями. Холостяк выиграл свидание и пригласил на него 27-летнюю модель Яну Сапету.
Димаш не тратил время зря и решил устроить девушкам вечеринку: он, конечно, был без пиццы, но зато с другой вкусной едой и напитками. Девушки отметили, что общая встреча с Александром была куда веселее и интереснее, чем с Димашом, поэтому у многих фавориты поменялись в очередной раз. Арина Перевертень не стала менять мнение о мужчине и даже сравнила его с Чаком Бассом из сериала «Сплетница»: «Всегда интеллигентный, в костюмчике». А вот 31-летней Лизе из Америки эти манеры не понравились, хотя Димаш и пригласил ее на разговор. Мужчина отметил, что ему очень комфортно общаться с девушкой, потому что она единственная хорошо знает английский, но искры пока не почувствовал.
Александр Гранков продолжает удивлять своей любвеобильностью. Мужчина неожиданно украл на свидание самую горячую участницу проекта Тахмину. Приглушенный свет, бар и Саша в роли обаятельного бармена – все это напоминало девушке голливудский фильм. Уже влюбленные они сделали три коктейля и продолжили разговор на веранде. Александр пообещал Тахе устроить концерт и сдержал свое слово: на улице стоял виниловый проигрыватель и пара пластинок. Девушка не смогла устоять и поцеловала холостяка, сливаясь с ним в медленном танце. Произошел второй поцелуй на проекте и от одного и того же холостяка. В конце вечера пара страстно целовалась, а Саша преподнес девушке черную розу.
На следующий день у Саши состоялось романтическое свидание с Яной. Пара купалась в холодном море, а потом устроила пикник на берегу. Это свидание было не такое горячее, как предыдущее, однако поцелуй также не стал себя долго ждать. 27-летняя модель с первого выпуска нравится Александру и всегда получает от него розы. Этот день не стал исключением.
По итогам четвертого выпуска перевеса голосов больше не оказалось ни у одного холостяка. Проект покинули две девушки Эльвина Гараева (она была рада этому решению, поскольку сильно соскучилась по дочери) и Дарья Хромочкина, которая не успела близко пообщаться ни с одним холостяком.
Фото и видео: Архив пресс-службы Passion.ru, соцсети