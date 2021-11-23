Тошнит от работы? Психиатр назвала причины недомогания и рассказала, как с ним справиться

По словам специалиста, тошнота — первый признак функциональных изменений в желудочно-кишечном тракте, щитовидной железе, нервной системе. «Когда мозг подает сигналы об усталости, вегетативная нервная система начинает реагировать на обычные события как на опасные. Падает уровень сахара в крови, снижается давление. Возникает спазм в мышцах шеи и гладкой мускулатуре, которая есть во всех внутренних органах. Тошнота позволяет ограничить объем сигналов, поступающих извне. Помогите организму восстановиться — возьмите отпуск или больничный», — посоветовала Екатерина Мисевич в разговоре с «Вечерней Москвой».

Также рекомендуется обратиться к психотерапевту, поскольку тошнота считается и частым симптомом соматоформных расстройств и нарушений, связанных со стрессом. Это происходит потому, что организм пытается телесными проявлениями замаскировать снижение уровня психического здоровья, тем самым стараясь спасти от истощения, считает доктор.

«Причинами тошноты на работе могут быть необходимость следовать чуждым интересам, этические конфликты, нарушения границ в отношениях и токсичный коллектив, переработки, дисбаланс между работой и другими сферами жизни. Что делает младенец, когда чувствует, что не сможет переварить все, что съел? Правильно, он срыгивает. Это эволюционно оправданная компенсаторная реакция, позволяющая человеку распознать — "мне достаточно" или "это лишнее". Прислушивайтесь к сигналам, которые подают тело и личность», — добавила врач.

Любой симптом — это способ выжить в сложившихся условиях, считают психотерапевты. Они считают, что исправить подобное состояние пациента возможно за 10 еженедельным встреч. «Это короткий курс, он позволит вам выбрать правильное направление и избежать серьезных проблем с карьерой и здоровьем», — заключила Екатерина Мисевич.