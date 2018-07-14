Торжество со вкусом: миллиардер Эмин Агаларов сыграл пышную свадьбу с моделью

В эту субботу, 14 июля, 38-летний певец и миллиардер Эмин Агаларов женился на 30-летней модели Алене Гавриловой. Тайная свадьба прошла в Подмосковье, в качестве основной локации был выбран принадлежащий семье жениха гольф-клуб «Agalarov Estate». Поздравить молодых приехали Зара, Валерий Меладзе, Ольга орлова, Александр Серов и другие звезды.

Пространство, в котором веселились гости, было украшено свечами, пионами и розами — все в светлых тонах.