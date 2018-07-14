Торжество со вкусом: миллиардер Эмин Агаларов сыграл пышную свадьбу с моделью

В эту субботу, 14 июля, 38-летний певец и миллиардер Эмин Агаларов женился на 30-летней модели Алене Гавриловой. Тайная свадьба прошла в Подмосковье, в качестве основной локации был выбран принадлежащий семье жениха гольф-клуб «Agalarov Estate». Поздравить молодых приехали Зара, Валерий Меладзе, Ольга орлова, Александр Серов и другие звезды.
Пространство, в котором веселились гости, было украшено свечами, пионами и розами — все в светлых тонах.
О том, что Эмин решил распрощаться с холостой жизнью во второй раз, заговорили в начале этого года, когда мужчина сделал возлюбленной предложение.
Предыдущим покровителем участницы конкурса «Мисс Россия 2004» был владелец холдинга «Русский Стандарт» Рустам Тарико, в гражданском браке с ним у нее родился сын.
Эмин воспитывает двух мальчиков от брака с Лейлой Алиевой, дочерью президента Азербайджана.
Фото: globallookpress, instagram