Титул «Мисс Вселенная — 2019» получила 26-летняя Зозибини Тунзи из ЮАР

На пресс-конференции после завершения финала Зозибини призналась, что женщины на ее родине редко считаются красивыми, поэтому ее победа — это достижение для всех чернокожих женщин. «Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели мое лицо, и я хочу, чтобы их лица отражались в моем», — приводит ее слова CNN.

Первая красавица планеты поблагодарила родителей за то, что именно они вырастили ее такой женщиной, какой она является.

До победы в «Мисс Вселенная — 2019» Зозибини Тунзи стала «Мисс Южная Африка — 2019». Тунзи выросла в деревне в семье, где, кроме нее, были еще две сестры. Девушка получила степень бакалавра по специальности «связь с общественностью и PR».