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Титул «Мисс Вселенная — 2019» получила 26-летняя Зозибини Тунзи из ЮАР

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Зозибини Тунзи

Фото: EAST NEWS

Красавица отметила, что ее победа стала достижением для мира чернокожих женщин.

В Атланте состоялся конкурс «Мисс Вселенная — 2019». В финал престижного конкурса красоты вышли представители ЮАР, Мексики и Пуэрто-Рико. Но корону получила 26-летняя африканка Зозибини Тунзи.

Корону на голову победительницы надела прошлогодняя королева красоты Катритона Грэй с Филиппин.

На пресс-конференции после завершения финала Зозибини призналась, что женщины на ее родине редко считаются красивыми, поэтому ее победа — это достижение для всех чернокожих женщин. «Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели мое лицо, и я хочу, чтобы их лица отражались в моем», — приводит ее слова CNN.

Первая красавица планеты поблагодарила родителей за то, что именно они вырастили ее такой женщиной, какой она является.

До победы в «Мисс Вселенная — 2019» Зозибини Тунзи стала «Мисс Южная Африка — 2019». Тунзи выросла в деревне в семье, где, кроме нее, были еще две сестры. Девушка получила степень бакалавра по специальности «связь с общественностью и PR».

Представительница России в этом году на конкурс не приехала, так как не успела получить визу. Конкурс «Мисс Вселенная» проходит с 1952 года. Его победительница получает корону с драгоценными камнями и в течение года принимает участие в благотворительных мероприятиях по всему миру.

В 2002 году россиянка Оксана Федорова победила в конкурсе «Мисс Вселенная», но лишилась короны, потому что не выполнила все обязательства после победы. Корону передали представительнице Панамы Джастине Пасек.

В 2005 году победа досталась еще одной девушке с русским именем — Наталье Глебовой. Но на конкурсе она представляла Канаду.

Фото: Instagram, East News

Видео: ABS-CBN Entertainment, Instagram

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