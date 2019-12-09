Титул «Мисс Вселенная — 2019» получила 26-летняя Зозибини Тунзи из ЮАР
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Фото: EAST NEWS
В Атланте состоялся конкурс «Мисс Вселенная — 2019». В финал престижного конкурса красоты вышли представители ЮАР, Мексики и Пуэрто-Рико. Но корону получила 26-летняя африканка Зозибини Тунзи.
Корону на голову победительницы надела прошлогодняя королева красоты Катритона Грэй с Филиппин.
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Tonight a door was opened and I could not be more grateful to have been the one to have walked through it. May every little girl who witnessed this moment forever believe in the power of her dreams and may they see their faces reflected in mine. I proudly state my name Zozibini Tunzi, Miss Universe 2019!
На пресс-конференции после завершения финала Зозибини призналась, что женщины на ее родине редко считаются красивыми, поэтому ее победа — это достижение для всех чернокожих женщин. «Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели мое лицо, и я хочу, чтобы их лица отражались в моем», — приводит ее слова CNN.
Первая красавица планеты поблагодарила родителей за то, что именно они вырастили ее такой женщиной, какой она является.
До победы в «Мисс Вселенная — 2019» Зозибини Тунзи стала «Мисс Южная Африка — 2019». Тунзи выросла в деревне в семье, где, кроме нее, были еще две сестры. Девушка получила степень бакалавра по специальности «связь с общественностью и PR».
Представительница России в этом году на конкурс не приехала, так как не успела получить визу. Конкурс «Мисс Вселенная» проходит с 1952 года. Его победительница получает корону с драгоценными камнями и в течение года принимает участие в благотворительных мероприятиях по всему миру.
В 2002 году россиянка Оксана Федорова победила в конкурсе «Мисс Вселенная», но лишилась короны, потому что не выполнила все обязательства после победы. Корону передали представительнице Панамы Джастине Пасек.
В 2005 году победа досталась еще одной девушке с русским именем — Наталье Глебовой. Но на конкурсе она представляла Канаду.
Фото: Instagram, East News
Видео: ABS-CBN Entertainment, Instagram
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