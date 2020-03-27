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Тилль Линдеманн попал в реанимацию с коронавирусом

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Тилль Линдеманн

Фото: East News

Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein была угроза жизни.

56-летний лидер Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом. Информацию о госпитализации музыканта сообщает немецкое издание Bild.

Известно, что некоторое время назад была даже угроза жизни музыканта, сейчас он находится в реанимации отделения интенсивной терапии в одной из клиник Берлина.

В начале марта у Линдеманна были два концерта в Москве. В Берлине он попал в больницу с высокой температурой. После у музыканта развилась пневмония. Медики стабилизировали его состояние и сейчас его жизнь в безопасности, сообщает немецкое издание.

56-летний Линдеманн много времени проводит в России: дает концерты, путешествует и снимает клипы. Народная молва приписывает ему роман со Светланой Лободой, но оба они не подтверждают и не комментируют эту информацию.

Фото: Instagram, East News

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