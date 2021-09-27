Тиктокерша случайно сорвала 5 тысяч научных исследований. Как ей это удалось
Как сообщает The Verge, Prolific.co — это инструмент ученых, с помощью которого изучается поведение человека. Сильной стороной сервиса считалась разнообразная аудитория, данные которой позволяли исследователям приходить к объективным выводам.
Героиня материала порекомендовала пользователям Сети воспользоваться веб-сайтом Prolific.co. «По сути, это куча опросов за разные суммы денег и разное количество времени», — объяснила девушка функционал сервиса в ролике. Публикация набрала более четырех миллионов просмотров и обеспечила платформу десятками тысяч респонденток. Однако это не оказало положительного влияния на исследования, поскольку новыми пользовательницами в основном стали ровесницы Сары Фрэнк.
Так, тысячи респонденток одной возрастной группы внесли погрешность в данные ученых. Большая часть аудитории оказалась однообразной: 85% участников стали женщины, плюс к этому их средний возраст составлял 21 год.
Для исследователей, которые полагаются на репрезентативные выборки населения США, этот демографический сдвиг был серьезной проблемой. На данный момент нет четкого способа ее устранения.
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