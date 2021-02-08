The Weeknd потратил $7 миллионов на свое грандиозное шоу на «Суперкубке — 2021»: видео

Перед публикой Эйбела Тесфайе (настоящее имя артиста) появился в ярко-красном пиджаке Givenchy, расшитом кристаллами, черных брюках, рубашке и галстуке, кожаных перчатках и черно-белых туфлях. На подготовку эффектного образа ушло около 250 часов, а само выступление обошлось в семь миллионов долларов, которые певец заплатил из личных средств, сообщают западные СМИ.

Стоит отметить, что мэр Торонто Джон Тори объявил 7 февраля днем канадского исполнителя Эйбела Тесфайе, о чем написал в своем Twitter. «Миллионы людей будут наблюдать за ним и подбадривать его, но мы знаем, что район Скарборо, сообщество которого он продолжает поддерживать, будет шуметь громче всех», — заявил он. Тори отметил, что гордится тем, что музыкант выступает на таком важном мероприятии и делает это так грандиозно. К слову, The Weeknd стал первым канадцем, который выступает в качестве хедлайнера «Суперкубка».