The Weeknd потратил $7 миллионов на свое грандиозное шоу на «Суперкубке — 2021»: видео
Фото: Eastnews
В США на стадионе «Реймонд Джеймс Стэдиум» состоялось одно из самых важных и зрелищных спортивных событий в стране. В рамках ежегодной решающей игры Национальной футбольной лиги на поле сразились команды «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити» (первая победила вторую со счетом 31:9). В перерыве встречи на арене выступил канадский певец The Weeknd. Артист исполнил девять треков, среди которых были хиты I Feel It Coming, Blinding Lights, Call Out My Name, Starboy и Can't Feel My Face.
Перед публикой Эйбела Тесфайе (настоящее имя артиста) появился в ярко-красном пиджаке Givenchy, расшитом кристаллами, черных брюках, рубашке и галстуке, кожаных перчатках и черно-белых туфлях. На подготовку эффектного образа ушло около 250 часов, а само выступление обошлось в семь миллионов долларов, которые певец заплатил из личных средств, сообщают западные СМИ.
Стоит отметить, что мэр Торонто Джон Тори объявил 7 февраля днем канадского исполнителя Эйбела Тесфайе, о чем написал в своем Twitter. «Миллионы людей будут наблюдать за ним и подбадривать его, но мы знаем, что район Скарборо, сообщество которого он продолжает поддерживать, будет шуметь громче всех», — заявил он. Тори отметил, что гордится тем, что музыкант выступает на таком важном мероприятии и делает это так грандиозно. К слову, The Weeknd стал первым канадцем, который выступает в качестве хедлайнера «Суперкубка».
Фото: eastnews
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