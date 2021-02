The Weeknd потратил $7 миллионов на свое грандиозное шоу на «Суперкубке — 2021»: видео

В США на стадионе «Реймонд Джеймс Стэдиум» состоялось одно из самых важных и зрелищных спортивных событий в стране. В рамках ежегодной решающей игры Национальной футбольной лиги на поле сразились команды «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити» (первая победила вторую со счетом 31:9). В перерыве встречи на арене выступил канадский певец The Weeknd. Артист исполнил девять треков, среди которых были хиты I Feel It Coming, Blinding Lights, Call Out My Name, Starboy и Can't Feel My Face.