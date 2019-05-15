«Терпела дикую боль несколько дней»: Анастасия Волочкова попала в больницу на Мальдивах

Каждый год скандально известная балерина Анастасия Волочкова отправляется на Мальдивы. Там она наслаждается безлюдными пляжами, здоровой и легкой едой, приобретает загар шоколадного цвета. Но жизнь преподносит и неприятные сюрпризы.
«Без приключений моя жизнь невозможна! Слава Богу, на нашем острове прекрасный доктор спасительница. Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Но добрая Ева настоятельно заставила меня пойти к доктору. Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет», — написала она.
Фотографии окровавленной ступни, которые балерина приложила к фотографии с доктором, одновременно пугают и успокаивают: причина обращения к врачу не так серьезна, как могла быть.
Совсем скоро Анастасия вернулась к своему обычному времяпрепровождению.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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