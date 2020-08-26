Теннисист Дмитрий Турсунов разводится с женой через 10 месяцев после рождения ребенка

В октябре 2019 года Дмитрий Турсунов стал отцом. Супруга Адель в США родила ему дочь Агнессу. И менее, чем через год после появления малышки на свет, теннисист подал на развод с женой. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на страницу Адель, которую она закрыла.

Ранее в интервью спортсмен и тренер рассказывал, что после многих лет жизни в США он решил вернуться в Россию, чтобы быть ближе к семье. Но ребенка намеренно рожали в Америке, чтобы первые месяцы малышка провела в теплом климате.

Отношения Дмитрия Турсунова с Адель длились около 7 лет. В беседе с журналистами он смеясь признавался, что не считает дни и не помнит дат. «Моя жена не имеет ничего общего с теннисом, слава богу. Мы даже не знаем, будет ли играть наша дочь в теннис», — рассказывал он.

Дмитрий еще в юношеские годы уехал за рубеж, где успешно тренировался. Он обладатель Кубков Дэвиса и Хопмана, победитель 14-ти турниров ATP (семь — в одиночном разряде).