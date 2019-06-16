Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

В 2017 году Дмитрий и Александра принимали участие в телепроекте «Танцы со звездами». Интересно, что на момент начала танцевального проекта пара уже состояла в отношениях, поэтому Комаров и Кучеренко тщательно скрывали романтические чувства: «Я максимально скрывал. Мы так боялись, что кто-то где-то подумает и заподозрит. У нас была фобия. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал. Если честно, мы из-за «Танцев» едва не разбежались. «Танцы» были идеальной проверкой. После «Танцев», если мы не поссорились, мы будем жить вместе до 90 лет и умрем в один день», — поделился телеведущий в разговоре с журналистами.