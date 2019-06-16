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Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Комаров

Фото: Instagram Дмитрия Комарова
Известный украинский телеведущий сообщил в Instagram о своей свадьбе.

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко. О радостном событии новоиспеченные супруги рассказали в своих Instagram. «Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко @aakucherenkoстали мужем и женой», – написал Дмитрий.

«Я самая счастливая на свете!!! Благодаря тебе, мой любимый муж», – написала Александра.

В 2017 году Дмитрий и Александра принимали участие в телепроекте «Танцы со звездами». Интересно, что на момент начала танцевального проекта пара уже состояла в отношениях, поэтому Комаров и Кучеренко тщательно скрывали романтические чувства: «Я максимально скрывал. Мы так боялись, что кто-то где-то подумает и заподозрит. У нас была фобия. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал. Если честно, мы из-за «Танцев» едва не разбежались. «Танцы» были идеальной проверкой. После «Танцев», если мы не поссорились, мы будем жить вместе до 90 лет и умрем в один день», — поделился телеведущий в разговоре с журналистами.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Танці з зірками

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