Телерадиоведущий Андрей Норкин рассказал о смерти жены

В пятницу, 5 июня, 51-летний телеведущий Андрей Норкин рассказал о смерти жены.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе - поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30», — написал он в Instagram.