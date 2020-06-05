Телерадиоведущий Андрей Норкин рассказал о смерти жены
Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress
В пятницу, 5 июня, 51-летний телеведущий Андрей Норкин рассказал о смерти жены.
«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе - поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30», — написал он в Instagram.
Со слов друга семьи Евгения Спицына, причиной смерти стал инфаркт. Женщину не успели спасти медики, передает «Комсомольская правда».
Юлия всегда была для Андрея больше, чем супругой. Они были коллегами и вместе выходили в эфир на радиостанциях «Эхо Москвы», «Говорит Москва», «Комсомольская правда», вместе вели радиопередачи «120 минут» и «Простыми словами». Познакомились там же — на работе, в 1992 году.
У Юлии на тот момент уже был сын Александр от первого брака (сейчас он работает оператором на телевидении, у него есть своя семья), в 1995 году у пары родилась дочь Александра (по образованию ветеринарный врач, поработала на НТВ в передаче отца, у нее тоже есть своя семья). В 2002 году супруги усыновили брошенного матерью в больнице семимесячного мальчика Артема, а через два года забрали в семью его младшего брата Алексея.
Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким.
Фото: Instagram, Globallookpress
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