Театры стали доступнее: билеты на мартовские спектакли можно купить с большими скидками

Цель акции — сделать театр доступнее. По данным «Афиши», россияне ходят в театры в среднем 1-2 раза в год. Спецпредложение поможет исправить ситуацию благодаря внушительным скидкам на билеты.

Уже десятки театров присоединились к акции: «Театр Романа Виктюка», «Московский Театр на Таганке», «Гоголь-центр», «Театр.doc», «Квартет И», «Приют комедианта», Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, «Московский детский театр марионеток» и другие.

В «Московском Театре на Таганке» можно увидеть на сцене «Онегина», в «Театре Романа Виктюка» идут «Служанки», в «МХТ им. Чехова» — «Дети солнца» петербургского «Александринского театра», в МКЗ «Зарядье» насладиться вечной классикой. Полный список участников и расписание указаны на сайте «Афиши».