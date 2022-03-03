Театры и общепиты теперь доступны всем: в Москве отменены QR-коды
Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге: «Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта, в Москве прекращается использование QR-кодов».
Вместе с цифровыми кодами прекращают свое действие многие ограничения. Так, всем горожанам станет доступно посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
В том числе полностью возобновляется работа кружков и секций в рамках городской программы «Московское долголетие», говорится в сообщении. Теперь посетить занятия могут по желанию все граждане старше 60 лет. Домашний режим для них впредь носит не обязательный, а рекомендательный характер, то же касается и людей с хроническими заболеваниями.
Согласно статистике, за прошлые сутки в Москве было зарегистрировано 3024 новых случаев заражения коронавирусом, а по всей стране — 97 455. Госпитализированными в столице оказались 386 заболевших, а 81 человек скончался.
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