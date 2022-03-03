Театры и общепиты теперь доступны всем: в Москве отменены QR-коды

Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге: «Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта, в Москве прекращается использование QR-кодов».

Вместе с цифровыми кодами прекращают свое действие многие ограничения. Так, всем горожанам станет доступно посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.