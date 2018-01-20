48-летняя Татьяна Буланова попала в больницу вместе с 10-летним сыном Никитой. Певица сообщила эту тревожную новость в своем микроблоге.

Вчера вечером в Instagram Татьяны Булановой появился снимок больничной двери — оказалось, что певица была вынуждена провести ночь в одной из клиник Санкт-Петербурга. Позже в комментариях звезда написала, что лежит в больнице не одна, а с сыном Никитой. Причину госпитализации Татьяна не назвала, а затем и вовсе удалила фото.

Многочисленные поклонники Булановой не могли найти себе места от волнения за любимицу: «Родная Танюша... не пугайте нас… скорейшего выздоровления Вам и Вашим близким. Я помолюсь за Вас, наша любимая дорогая Танечка», «Татьяна, пусть у Вас и Ваших близких все будет хорошо! Пусть все будут здоровы и счастливы!!!»