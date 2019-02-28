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Татьяна Васильева отпраздновала 72-летие в кругу близких и друзей

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Татьяна Васильева с близкими

Фото: Instagram Татьяны Васильевой
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Актриса Татьяна Васильева поблагодарила всех за поздравления.

В последний день зимы, 28 февраля, актриса театра и кино Татьяна Васильева отпраздновала день рождения. «Сегодня был невероятный день.. Спасибо вам всем за поздравления!! Я невероятно счастлива», — написала она вечером под нежной фотографией с дочерью Елизаветой, внуком Адамом и внучкой Миррой (родные отмечают, что она очень похожа на свою бабушку).

Одним из самых желанных гостей оказался давний друг актрисы Станислав Садальский: «Никогда не знаешь как закончится вечер. Ты так внезапно появился с цветами.. Спасибо, что не спрашиваешь, а просто делаешь».

Недавно Татьяна призналась, что избавилась от всей недвижимости — переписала все свои квартиры на детей и внуков. «Сейчас у меня лично в смысле недвижимости ничего нет. Я живу у внучки. Она разрешает, пока не против», — шутит Васильева.

Сохраняя теплые отношения в семье, актриса на все сто процентов может доверять близким, которые искренне заботятся о ней. А она — о своем здоровье.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем актрисе долгих лет творческой жизни!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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