Татьяна Васильева отпраздновала 72-летие в кругу близких и друзей

В последний день зимы, 28 февраля, актриса театра и кино Татьяна Васильева отпраздновала день рождения. «Сегодня был невероятный день.. Спасибо вам всем за поздравления!! Я невероятно счастлива», — написала она вечером под нежной фотографией с дочерью Елизаветой, внуком Адамом и внучкой Миррой (родные отмечают, что она очень похожа на свою бабушку).
Одним из самых желанных гостей оказался давний друг актрисы Станислав Садальский: «Никогда не знаешь как закончится вечер. Ты так внезапно появился с цветами.. Спасибо, что не спрашиваешь, а просто делаешь».
Недавно Татьяна призналась, что избавилась от всей недвижимости — переписала все свои квартиры на детей и внуков. «Сейчас у меня лично в смысле недвижимости ничего нет. Я живу у внучки. Она разрешает, пока не против», — шутит Васильева.
Сохраняя теплые отношения в семье, актриса на все сто процентов может доверять близким, которые искренне заботятся о ней. А она — о своем здоровье.
Присоединяемся к поздравлениям и желаем актрисе долгих лет творческой жизни!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram