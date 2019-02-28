Татьяна Васильева отпраздновала 72-летие в кругу близких и друзей

Недавно Татьяна призналась, что избавилась от всей недвижимости — переписала все свои квартиры на детей и внуков. «Сейчас у меня лично в смысле недвижимости ничего нет. Я живу у внучки. Она разрешает, пока не против», — шутит Васильева.

Сохраняя теплые отношения в семье, актриса на все сто процентов может доверять близким, которые искренне заботятся о ней. А она — о своем здоровье.