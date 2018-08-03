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Тату-модель Zombie Boy ушел из жизни в возрасте 32 лет

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рик Дженест

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Модели Рика Дженеста, известного как Zombie Boy, больше нет. Полиция объявила его кончину суицидом.

Канадский тату-манекенщик и модель Рик Дженест прославился после того, как появился в клипе Леди Гаги Born This Way. Он привлек всеобщее внимание тем, что его тело почти полностью покрыто различными татуировками. С тех пор его карьера шла только в гору, но неожиданно жизнь молодого человека оборвалась — причем это сделал он сам.

Его обнаружили друзья в монреальской квартире. Леди Гага уже принесла свои соболезнования родным и близким модели: «Самоубийство моего друга Рика Дженеста опустошает. Нам нужно больше работать над изменением культуры, поставить психическое здоровье на первый план и покончить с предрассудками, о которых мы не можем сказать. Если вы страдаете, позвоните близкому человеку или семье. Мы должны спасти друг друга».

Кстати, в 2013 году Дженест снялся в эпизодической роли в фильме «47 ронинов» с Киану Ривзом. Он дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей и насекомых.

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Lady Gaga

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