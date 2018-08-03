Тату-модель Zombie Boy ушел из жизни в возрасте 32 лет

Его обнаружили друзья в монреальской квартире. Леди Гага уже принесла свои соболезнования родным и близким модели: «Самоубийство моего друга Рика Дженеста опустошает. Нам нужно больше работать над изменением культуры, поставить психическое здоровье на первый план и покончить с предрассудками, о которых мы не можем сказать. Если вы страдаете, позвоните близкому человеку или семье. Мы должны спасти друг друга».