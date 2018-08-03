Тату-модель Zombie Boy ушел из жизни в возрасте 32 лет

Канадский тату-манекенщик и модель Рик Дженест прославился после того, как появился в клипе Леди Гаги Born This Way. Он привлек всеобщее внимание тем, что его тело почти полностью покрыто различными татуировками. С тех пор его карьера шла только в гору, но неожиданно жизнь молодого человека оборвалась — причем это сделал он сам.
Его обнаружили друзья в монреальской квартире. Леди Гага уже принесла свои соболезнования родным и близким модели: «Самоубийство моего друга Рика Дженеста опустошает. Нам нужно больше работать над изменением культуры, поставить психическое здоровье на первый план и покончить с предрассудками, о которых мы не можем сказать. Если вы страдаете, позвоните близкому человеку или семье. Мы должны спасти друг друга».
Кстати, в 2013 году Дженест снялся в эпизодической роли в фильме «47 ронинов» с Киану Ривзом. Он дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей и насекомых.
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / Lady Gaga