«Там, за чертой, ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Многочисленные пользователи Сети поддерживают Божену Рынску. Актриса Юлия Ауг рассказала о своей перенесенной клинической смерти: «Божена, дорогая, я тоже, к сожалению знаю, что там, за чертой ничего нет. Это все психологические уловки про «тот свет», чтобы здесь было не так страшно и чтобы была надежда на встречу. У меня тоже была клиническая смерть. Просто выключили, а потом включили. А между вообще ничего. Даже не темнота и пустота. Вообще ничего. Поэтому все здесь. Все возможности только здесь. И тебе есть что здесь делать. Сейчас надо просто выжить. Помнишь, ты мне сама говорила про время. Подтверждаю. Время не лечит, но... со временем станет чуть легче. А пока постарайся выжить».

Напомним, в сентябре прошлого года Божена Рынска и Игорь Малашенко сыграли свадьбу. При этом развод с Еленой Пивоваровой медиаменеджер оформил за несколько дней до бракосочетания с давней возлюбленной. Незадолго до трагедии Рынска сообщила, что вынуждена заниматься освещением непростого процесса по разделу имущества своего мужа и его бывшей жены. По словам журналистки, Елена Пивоварова обвинила Игоря Евгеньевича в растрате крупной суммы денег — 60 тысяч долларов. Малашенко настолько тяжело переживал ситуацию, что спустя несколько дней разбирательств ему внезапно стало плохо и он был госпитализирован.