«Там, за чертой, ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Несколько дней назад из Испании пришли печальные новости — 64-летний российский медиаменеджер, бывший гендиректор телеканала НТВ и глава предвыборного штаба Ксении Собчак Игорь Малашенко покончил с собой. 43-летняя вдова Игоря Евгеньевича Божена Рынска после смерти супруга была госпитализирована с проблемами со здоровьем. На странице журналистки в Facebook появился пост, написанный ее родственницей Ниной Костиковой: «Божена не встаёт совсем. В аэропорт ее не отвезти. Помогите кто может дать санитарный самолёт. Если Божена так и будет в отключке, она просила передать: Пивоваровой, несмотря на завещание, быть не должно. Это убийца. Сознательная убийца. Пожалуйста кто помнит КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА, очевидцы, напишите об этом здесь».
Несколько часов назад Божена лично вышла на связь с фолловерами, сообщив о пережитой клинической смерти: «К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела».
Многочисленные пользователи Сети поддерживают Божену Рынску. Актриса Юлия Ауг рассказала о своей перенесенной клинической смерти: «Божена, дорогая, я тоже, к сожалению знаю, что там, за чертой ничего нет. Это все психологические уловки про «тот свет», чтобы здесь было не так страшно и чтобы была надежда на встречу. У меня тоже была клиническая смерть. Просто выключили, а потом включили. А между вообще ничего. Даже не темнота и пустота. Вообще ничего. Поэтому все здесь. Все возможности только здесь. И тебе есть что здесь делать. Сейчас надо просто выжить. Помнишь, ты мне сама говорила про время. Подтверждаю. Время не лечит, но... со временем станет чуть легче. А пока постарайся выжить».
Напомним, в сентябре прошлого года Божена Рынска и Игорь Малашенко сыграли свадьбу. При этом развод с Еленой Пивоваровой медиаменеджер оформил за несколько дней до бракосочетания с давней возлюбленной. Незадолго до трагедии Рынска сообщила, что вынуждена заниматься освещением непростого процесса по разделу имущества своего мужа и его бывшей жены. По словам журналистки, Елена Пивоварова обвинила Игоря Евгеньевича в растрате крупной суммы денег — 60 тысяч долларов. Малашенко настолько тяжело переживал ситуацию, что спустя несколько дней разбирательств ему внезапно стало плохо и он был госпитализирован.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya/Globallookpress, Facebook
Видео: Youtube.com/Телеканал Дождь