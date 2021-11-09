Сын топ-менеджера McDonald's Хамзата Хасбулатова пропал в Москве

Хамзат Хасбулатов известен тем, что в 1990 году открыл в СССР самый первый ресторан быстрого питания McDonald's в Москве на Пушкинской площади. С тех пор прошло много времени и на данный момент Хасбулатов занимает должность топ-менеджера сети. У Хамзата есть сын Тимур, на данный момент ему уже 39 лет.

Некоторое время назад Тимур поссорился со своей супругой. После конфликта мужчина покинул собственную квартиру на Комсомольском проспекте и двинулся в неизвестном направлении. Инцидент произошел в конце сентября. С тех пор мужчина не отвечает на звонки и не выходит на связь. Об этом в полиции заявила мать пропавшего.

В течение месяца о Тимуре Хасбулатове нет никакой информации, его местонахождение неизвестно.

О пропаже мужчины уже завели дело и проводят проверку следственные органы.