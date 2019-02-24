Сын-шафер, звездные друзья и Франция весной: Джуд Лоу женится на психологе из Нью-Йорка

Год назад известный британский актер Джуд Лоу сделала предложение своей девушке Филиппе Коэн, и, по слухам, этой весной влюбленные наконец поженятся. Как сообщают инсайдеры газете The Sun, шафером Джуда может стать его 22-летний сын Рафферти.
«Вечеринка пройдет во Франции уже в мае. На церемонию приглашены давние звездные друзья Лоу — Джонни Ли Миллер, Юэн Макгрегор и другие. Филиппа проводит дни в приятных предсвадебных хлопотах», — заявил источник издания.
Говорят, Филиппа покорила голливудского сердцееда прежде всего тем, что она очень далека от мира шоу-бизнеса. Мисс Коэн — кандидат психологических наук с собственной успешной практикой в Нью-Йорке. Кроме того, она ладит с пятью детьми бойфренда и с удовольствием выгуливает его собак, пока актер находится на съемках.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: ImagePressAgency/face to face, Gisele Tellier, Panoramic, Starpix, Dan Herrick-KPA / Global Look Press, Instagram
Видео: Youtube.com / WIRED