Сын-шафер, звездные друзья и Франция весной: Джуд Лоу женится на психологе из Нью-Йорка

Год назад известный британский актер Джуд Лоу сделала предложение своей девушке Филиппе Коэн, и, по слухам, этой весной влюбленные наконец поженятся. Как сообщают инсайдеры газете The Sun, шафером Джуда может стать его 22-летний сын Рафферти.

«Вечеринка пройдет во Франции уже в мае. На церемонию приглашены давние звездные друзья Лоу — Джонни Ли Миллер, Юэн Макгрегор и другие. Филиппа проводит дни в приятных предсвадебных хлопотах», — заявил источник издания.